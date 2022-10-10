Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü Maaşları

Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.30

Meslek Adı :

Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Et kavurma ünitesinden paket halinde gelen kavurmaları vakum ambalajlarına yerleştiren ve vakum makinesi ile vakumlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uygun şartlarda muhafaza edilen kavurmaları vakum naylonlarına yerleştirmek.

b) Vakum makinesini çalıştırmak ve uygun ısı derecesine ayarlamak,

c) Vakumlanan kavurma ambalajlarını sıcak su kazanlarına daldırma yaparak vakum işlemini tamamlamak.

d) Kavurmaları uygun koşullarda muhafaza etmek ve etiketleyip sevkiyata hazır hale getirmek,

e) Makine, cihaz ve donanımların bakım ve basit onarımlarını yapmak,

f) Temizlik ve hijyen kurallarına uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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