Kawan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kawan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kawan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kawan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kawan 6 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kawan Gabriel da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kawan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GR2 yapmaktadır. Kawan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Kawan'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kawan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kawan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kawan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kawan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kawan şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kawan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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