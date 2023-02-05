Kawe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kawe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kawe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kawe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kawe 22 Haziran 2002 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kawê Ferreira Godoy Viana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kawe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Kawe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kawe'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Kawe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kawe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kawe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kawe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2022 yılında RB Bragantino

Kawe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kawe şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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