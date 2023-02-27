Kay Reding kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kay Reding Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kay Reding adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kay Reding Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kay Reding 24 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kay Reding Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kay Reding'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kay Reding Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kay Reding isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kay Reding Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kay Reding futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında E. Ettelbrück

30 Haziran 2021 yılında Mertzig U19

1 Temmuz 2021 yılında FC Wiltz 71

Kay Reding Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kay Reding şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sporting Mertzig (2010-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.