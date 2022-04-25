Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi ne iş yapar, Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi Tanımı;

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Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi Maaşları

Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.49

Meslek Adı :

Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Arazide üretime hazırlık yapan, üretim tekniklerini kullanarak tekniğine uygun olarak kaya bahçesi bitkileri yetiştirip, bitkilerin bakım ve kültürel işlemlerini yürütme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arazide üretim için hazırlık yapmak,

b) Harç hazırlamak,

c) Fide Yetiştirmek,

d) Kaya bahçesi bitkilerini yetiştirmek,

e) Süs bitkileri hastalıkları ile mücadele etmek,

f) Genel zararlılar ile mücadele etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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