Kaya Çilingiroğlu, Zehra Çilingiroğlu ve oğluyla fotoğraf paylaştı! Hüseyin Kaya'yı görenler gözlerine inanamadı!

Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile hayatını birleştirmiş, Hüseyin Kaya adında da bir oğlu dünyaya gelmişti. Hülya Avşar'dan da Zehra adında bir kızı olan Kaya Çilingiroğlu, önceki gün çocuklarıyla birlikte yemek yedi.

OĞLU TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından Zehra Çilingiroğlu ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile yemek yediği anları yayınladı.

Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımında tüm dikkatleri ise oğlu Hüseyin Kaya topladı. Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun son halini görenler tanıyamadı. Babasının boyuna ulaşan Hüseyin Kaya'ya bazı kullanıcılar kilosuyla ilgili yorum yaparken bazı kullanıcılar ise bu tarz yorumları çirkin buldu.

Hülya Avşar da bu aile pozuna yorumsuz kalmadı. Avşar eski eşinin fotoğrafının altına "Aşklar" notunu düştü.

2009 yılında evlenen Kaya Çilingiroğlu ve Feraya Tanyolaç 2014 yılında boşandı.