Kaya Muzaffer Ilıcak’tan Kurban Bayramı mesajı

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Kurban Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Kurucu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Kurban Bayramı dolayısıyla şu mesajı yayımladı:

"Bayramlar sevinç, mutluluk ve barış demektir. Geçmişten günümüze bayramlarımızı hep birlikte coşku içerisinde kutladık. Bu bayramında bizlere birlik, beraberlik ve sevinç getireceğine inancım tamdır. Millet olarak birbirimizin sevinçlerini ve mutlulukları paylaştığımız gibi keder ve hüzünlerini de paylaşarak kenetleneceğiz.

Milletimizin, cumhuriyetimize ve yurdumuza planlı geliştirilen, her türlü zorluğu yenecek ve her türlü oynanan oyunların üstesinden gelecek güce sahip olduğununa inanıyorum. Yeter ki birlikteliğimiz ve beraberliğimiz bozulmasın. Ülkemiz, birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize inanarak, yarınlara güçlü bir şekilde yürüyeceğimize inanıyorum.

Bu vesile ile bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için tatile çıkacak olan tüm vatandaşlarımızın bu dönemde trafik kurallarına daha da duyarlı olmaya davet ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda üzerine düşen sorumluluklara daha büyük bir hassasiyet göstermelerini diliyorum.

Bayram sevinçlerimizle dini ve milli duygularımız perçinleşir, milli birlikte ve beraberlik bilincimiz daha da güçlenir. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın İslam alemine, aziz milletimize, mücadele sporları ve tüm spor camiamıza huzur sağlık ve mutluluk getirmesini Allah'tan niyaz eder, bayramını kutlarım. Bu mübarek günlerde vatan, bayrak ve inancımız için şehit olan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu bayramın Anadolu coğrafyasında vücut bulan bin yıllık kardeşliğimize vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: İHA