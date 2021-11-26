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Kaya Olgar kimdir? Kaç yaşındaydı? | Hangi dizilerde oynadı? | Kaya Olgar neden öldü?

Organizatör Tuncay Erkul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski manken ve oyuncu Kaya Olgar'a ilişkin acı haberi duyurdu. Peki Kaya Olgar kimdir? Kaç yaşındaydı? | Hangi dizilerde oynadı? | Kaya Olgar neden öldü? Detaylar haberimizde...

Kaya Olgar kimdir? Kaç yaşındaydı? | Hangi dizilerde oynadı? | Kaya Olgar neden öldü?

Organizatör Tuncay Erkul, bir döneme damga vuran isimlerden Kaya Olgar'a ilişkin acı haberi duyurdu. Bu kapsamda Kaya Olgar kimdir? Kaç yaşındaydı? | Hangi dizilerde oynadı? | Kaya Olgar neden öldü?sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

KAYA OLGAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDAYDI?

Eski manken, foto model ve oyuncu Kaya Olgar 57 yaşındaydı. 

Bir dönemin önemli manken ve fotomodellerinden olan Olgar, 2006'da Arka Sokaklar dizisinde oynamıştı.

KAYA OLGAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Olgar'ın rol aldığı projeler şu şekilde:

Yedi Numara (2000),

Gelinlik Kız (2000),

Çılgın Bediş (1998),

Gurur (1994),

İki Kız Kardeş (1992),

Kavanozdaki Ada

KAYA OLGAR NEDEN ÖLDÜ?

Kaya Olgar'ın ölüm haberini organizatör Tuncay Erkul sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile duyurdu. Olgar'ın ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmezken, Erkul açıklamasında duygularını ifade etti.

22 senedir Muğla Köyceğiz Yeşilköy'de yaşayan Kaya Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir döneme damga vurmuştu! Kaya Olgar hayatını kaybetti

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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