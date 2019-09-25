Kaya parçalayan ekskavatörün içine eroin zulaladılar

ERZİNCAN'da, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde kaya ve beton parçalamak için kullanılan ekskavatörün içinde 28 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum yolunda oluşturulan uygulama noktasında kontroller yaptı. Ekipler, şüphe üzerine durdukları kamyonette narkotik köpeği Odin ile yaptıkları aramada kasasındaki kaya, beton parçalamakta kullanılan ekskavatörün demir borusunu açan polis, içinde zulalanmış halde 55 paket halinde 28 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.

Polis, uyuşturucu ile ilgili kamyonet sürücüsü D.Y. (44) ile yanındaki V.A.'yı (47) gözaltına aldı.

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DHA