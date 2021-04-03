Özellikle 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' şarkısıyla gönüllerde taht kuran Kayahan, 6. yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. 6 yıl önce aramızdan ayrılan usta sanatçı yaşamı boyunca pop müziğine sayısız eser kazandırdı. Peki Kayahan kimdir, nereli, kaç yaşında öldü,? Kayahan neden öldü? İşte Kayahan'ın biyografisi...

KAYAHAN KİMDİR, NERELİ?

Kayahan Açar, İzmir'de 29 Mart 1949'da Albay Süleyman Açar ile Firuzan Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Müziğe düşkün bir çocuk olarak büyüyen Kayahan, ilk ve ortaokul eğitimini, sanat, bilim, sağlık ve siyaset gibi alanlarda ün yapmış birçok ismin okuduğu Kars'taki Fevzi Çakmak Okulu'nda tamamladı. Babasının askerlik görevi nedeniyle Türkiye'nin birçok ilini dolaşan Kayahan, ilk evliliğini 8 Mart 1973'te Nur Açar ile yaptı. Beste adlı ilk çocuğu 1974'te dünyaya geldi ve 1991'de eşinden ayrıldı.

Profesyonel müzik çalışmalarına İstanbul'da başladı. Müziğe 1971'de "Yosun Gözlü Sevgilim - Bir Mektubun Var" adlı 45'liğiyle başladı.

Türkiye Eurovision elemeleri için 1978'de "İstanbul Hatırası" adlı şarkıyı besteledi, ancak elemeyi geçemedi. 1980'de "Bekle Gülüm - Ateş" adlı 45'liğini çıkardı.

SEZEN AKSU VE NİLÜFER'E ŞARKILAR VERDİ

Adını Sezen Aksu, Zerrin Özer, Bilgen Bengü ve en çok da yakın dostu Nilüfer'e verdiği şarkılarla duyuran sanatçı seslendirdiği bütün şarkıları kendisi yazıp besteledi. "Geceler", "Kar Taneleri", "Esmer Günler" adlı eserleri Nilüfer tarafından yorumlanan Kayahan Geceler şarkısıyla 1986'da Ayşegül Aldinç ile katıldığı Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda "Altın Portakal" ödülünü kazandı.

TRT Müzik kanalında 1985'te "Cumartesiden Cumartesiye" kuşağı içerisinde çocuklar için bilim kurgu temalı "Sanmer 2095" adlı programı sunan sanatçı, 1987'de ise yine çocuklar için "Merhaba Çocuklar" adlı albümünü hazırladı.

İlk albümü "Yemin Ettim"i 1991'de, ikinci albümü "Odalarda Işıksızım"ı 1992'de, "Son Şarkılarım" albümünü de 1993'te müzikseverlerle buluşturan sanatçı, geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

"Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın" sloganıyla 1995'te "Benim Penceremden" albümünü yayımlayan Kayahan'ın, "Ben Anadolu Çocuğuyum" ve "Allah'ım Neydi Günahım" adlı eserleri, birçok müzisyen tarafından yorumlandı.

Hemen her albümünde "sevgi" temasını işleyen Kayahan, 1996'da "Allah kimseyi sevgisiz bırakmasın" sloganıyla "Canımın Yaprakları" albümünü yayınladı.

Bir diğer albümü "Emrin Olur"u 1997'de müzikseverlerle buluşturan sanatçı, albümdeki "Şampiyon" şarkısını, taraftarı olduğu Galatasaray'ın şampiyonluğu dolayısıyla yeniden yorumlayarak "Cimbom Şampiyon" adlı single çıkardı.

15 Ekim 1992'de evlenen Lale Yılmaz ile dünyaevine giren Kayahan, 1993'te eşinden ayrıldı ve 1999'da vokalisti İpek Tüter ile evlendi. 2000 yılında çiftin Aslı Gönül adlı kızı doğdu.

1999'da "Beni Azad Et" albümünü çıkaran Kayahan, 2000'de "Gönül Sayfam"ı albümü yayınladı. 17 Ağustos 1999 depremi için yazdığı "17 Ağustos" şarkısı ile kızı Aslı Gönül için bestelediği "Ninni" adlı eserlerine yer verdi.

"Yemin Ettim", "Odalarda Işıksızım", "Mor Menekşe", "Allah'ım Neydi Günahım?", "Geceler" ve "Beni Anlamadın Ya" gibi unutulmaz eserlere imza atan Kayahan, 45 yıllık kariyerinde, 45'likler, long playler, albüm ve singlelarını hayranlarıyla buluşturdu.

KAYAHAN KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

1990'da yumuşak doku kanserine yakalanan Kayahan, hastalığı atlattıktan sonra 2004 ve 2014'te hastalığı yeniden nüksetti.

İlk kanser teşhisi sonrası yaklaşık 6 aylık süreci "Yemin Ettim"i yazarak geçiren sanatçı, o süreci şu sözlerle anlatmıştı:

"Yaşanacak günümüz varmış. Ölüm bir ceza değildir, ben öyle düşünüyorum. Devlet hastanesine gittim, Çapa'da tedavi oldum. Söylediklerine göre 6 ay ömrüm kalmıştı. Şu anda onların verdiği sürenin üstünden 21 sene geçti. 10 sene önce tekrar etti, yine tedavi gördüm."

Küçük hücreli akciğer kanseri sebebiyle 3 Nisan 2015'te yaşamını yitiren usta sanatçının cenazesi, Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

İçlerinde Tarkan, Sezen Aksu, Funda Arar ve Nilüfer'in de bulunduğu ünlü sanatçılar, 2014 yılında "Kayahan'ın En İyileri'' albümünde bir araya geldi.

Gitara ve müziğe de aşık olduğunu söyleyen Kayahan, "Ben gitarlarıma kızım diyorum. 'Gel kızım seninle bir şarkı yazalım.' diyorum. Tekneme de öyle diyorum. Gidiyorum, 'Günaydın kızım.' diye onu da okşuyorum. İnsanlara garip gelebilir ama ben bahçede yatarken ağaçlara da öpücük yolluyorum. Hepsi benim kızım." şeklinde konuşmuştu.

Usta sanatçının, 45 yıllık sanat hayatında geride bıraktığı çalışmalarından bazıları şöyle:

*Canım Sıkılıyor Canım (1981)

*Merhaba Çocuklar (1987)

*Benim Şarkılarım (1988)

*Benim Şarkılarım 2 Siyah Işıklar (1989)

*Yemin Ettim (1991)

*Odalarda Işıksızım (1992)

*Son Şarkılarım (1993)

*Benim Penceremden (1995)

*Canımın Yaprakları (1996)

*Emrin Olur (1997)

*Beni Azad Et (1999)

*Gönül Sayfam (2000)

*Ne Oldu Can? (2002)

*Kelebeğin Şansı (2004)

*Biriciğim'e (2007)

*365 Gün (2011)