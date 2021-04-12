Kayak için tırmandığı tepede mahsur kaldı, Van'da ayağı burkulan kayakçının yardımına UMKE ve AFAD ekipleri koştu
Van'ın Çatak ilçesinde bir kayakçı kayak yapmak için tırmandığı tepede ayağının burkulması sonucunda mahsur kaldı. Görentaş Mahallesi yakınlarındaki Piramit Tepe'ye tırmanan Gülce Tunç, bulunduğu yerden inemeyince yardımına UMKE ve AFAD ekipleri koştu.
Van'ın Çatak ilçesinde kayak yapmak için tırmandığı tepede ayağı burkulan kayakçı, hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlarıyla kayak yapmak için Görentaş Mahallesi yakınlarındaki Piramit Tepe'ye tırmanan Gülce Tunç, ayağının burkulması sonucu bulunduğu yerden inemedi.
KAYAKÇININ SAĞLIK DURUMU İYİ
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, Tunç'u bulunduğu yerden sedyeyle indirerek hastaneye götürdü. Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
KAYNAK: Anadolu Ajansı