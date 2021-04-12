Kayak için tırmandığı tepede mahsur kaldı, Van'da ayağı burkulan kayakçının yardımına UMKE ve AFAD ekipleri koştu

Van'ın Çatak ilçesinde kayak yapmak için tırmandığı tepede ayağı burkulan kayakçı, hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlarıyla kayak yapmak için Görentaş Mahallesi yakınlarındaki Piramit Tepe'ye tırmanan Gülce Tunç, ayağının burkulması sonucu bulunduğu yerden inemedi.

KAYAKÇININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, Tunç'u bulunduğu yerden sedyeyle indirerek hastaneye götürdü. Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı