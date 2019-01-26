Kayak merkezinde mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı

Denizli'nin Tavas ilçesindeki kayak merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 200 kişi 16 saatlik bir mücadelenin ardından kurtarıldı. Mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için başlatılan çalışmalarda bazı araçların yol kenarlarında kara gömülmüş olarak bulunması dikkat çekti.

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesine ait Bozdağ Kayak Merkezi'ne giden ziyaretçiler dönüş yolunda yoğun tipi ve sürgün nedeniyle trafikte ilerleyemeyince kayak tesislerinde mahsur kaldı. Saat 18.00 sıralarında yoğun tipi ve kar nedeniyle yol kapanınca yaklaşık 200 vatandaş tesislerde misafir edildi. Belediye yaklaşık 200 kişinin yeme, içme ve barınma ihtiyacını karşıladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından iş makineleri, kar küreme araçları ve paletli araçlarla yol açma çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 16 saat süren çalışma sonucu yol açılırken ekipler zaman zaman tuzlama çalışmalarına devam etti.

Çalışmalar esnasında arızalanarak yolda mahsur kalan bazı araçların kara gömüldükleri ve üzerilerinin tamamen kar ile kaplandıkları da gözlendi. Mahsur kalan vatandaşlar kendi araçları ve minibüslerle 3 kafile olarak konvoy eşliğinde Bozdağ'dan indirilerek Nikfer Mahallesi'ne ulaştırıldı.

Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yanı sıra jandarma ekipleri de destek verdi.

Öte yandan, kurtarılan vatandaşların herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA