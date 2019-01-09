Kayak takımını aldı şehir merkezine indi

Gümüşhaneli milli kayakçı ve milli takım antrenörlerinden Ertürk Yakut, gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından kayak takımlarını ayağına takarak kent merkezinde kayak yaptı.

Bu anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayımlayan Yakut, Karşıyaka Mahallesindeki dik rampadan kayaklarıyla Gümüşhane-Trabzon karayoluna indi.

Karayolunun kenarında bir süre kaldırımdan kayaklarıyla ilerleyen Yakut, canlı yayında kendisini izleyenlere "Şehri kayarak gezmekte varmış. Bu çok güzel bir şey. Eski kayağı olanı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yaptığı etkinliğin bir farkındalık çalışması olduğunu dile getiren Yakut, "Kayağı seven, Süleymaniye Kış Turizmi Merkezini isteyen herkesi şuanda Mezirenin rampaya davet ediyorum" dedi.

Süleymaniye Kış Turizm Merkezi'nin Gümüşhane için olmazsa olmaz projelerden birisi olduğunu kaydeden Yakut, "Kış turizmi Gümüşhane gibi küçük ölçekli Avrupa şehirlerinde bir kalkınma modelidir. Bu şehirlerin tüm gelirleri turizmdendir ve çok ciddi bir ivme kazandırır şehre. Bizim mücadelemiz de hemen yanıbaşımızda olan Süleymaniye Kış Sporları Merkezinin biran önce açılması. Biran önce şehir ekonomisine katkı sağlaması. Hem sosyal hem kültürel anlamda çok ciddi katkılar sağlayacağını biz biliyoruz. Yaklaşık 13-14 Avrupa ülkesi gezdim. Bunların hepsinde bu durum böyle. Bugün kış aylarında şehre gelecek 100 bin turist şehre önemli bir ekonomik katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Tek amaçlarının bir farkındalık oluşturmak, insanları bu işin olabileceğine inandırmak olduğunu dile getiren Yakut, "Bu yağan kar benim için beyaz kar taneleri değil bizim için ekonomik kazanımdır. Esnaf için şehir halkı için. Kayak merkezi sadece ekonomik olarak katkı sağlamayacak sosyal olarak da çok ciddi ivme kazandıracak. Bu işin maliyeti bir gölet kadardır. Yapılmamasının sebebini bilemiyorum. Çok uzun yıllardır uğraş ve mücadele veriyoruz. Bunun birgün anlaşılacağını ve yapılacağını ümit ediyoruz. Şu yağan bereket bu şehrin en büyük kurtuluşudur. Olacak sadece turizmdir. 12 ay turizm kış turizmiyle taçlandırılmalıdır. 3 medeniyetin bir arada yaşadığı bir şehir Süleymaniye. Kar kalitesi çok iyi. Rüzgar korunaklığı çok üst düzeyde. Uluslararası Kayak Federasyonu burayla alakalı birçok test yaptı. Önünde bir engel yok. Önündeki engel sadece bizim bu işe inanmamız ve istememiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA