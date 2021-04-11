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  3. Kayak yaparken bacağı kırılan Dr. Gülce Tunç 6 saatte kurtarıldı

Kayak yaparken bacağı kırılan Dr. Gülce Tunç 6 saatte kurtarıldı

İstanbul'dan Van'ın Çatak ilçesine gelerek kayak yaptığı esnada bacağı kırılan doktor, Gülce Tunç yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından ambulansa ulaştırıldı.

Kayak yaparken bacağı kırılan Dr. Gülce Tunç 6 saatte kurtarıldı

İstanbul'dan Van'ın Çatak ilçesine gelerek kayak yaptığı esnada bacağı kırılan doktor, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından ambulansa ulaştırıldı.

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"6 SAAT  SONRA KURTARILDI"

İstanbul'daki bir hastanede acil asistanı olan Dr. Gülce Tunç, kayak yapmak için arkadaşlarıyla birlikte Çatak ilçesindeki Piramit Tepe bölgesinde kayak yaparken bacağı kırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç ulaşımının olmadığı bölgeye yürüyerek giden ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından Gülce Tunç'u ambulansa teslim etti. Bacağında kırık olduğu belirlenen Tunç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI 

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