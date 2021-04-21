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Kayakçılar bölgeye dikkat çekmek için buluştu! Van Gölü Havzası’ndaki dağlarda kayak keyfi

Türkiye Dağcılık Federasyonu'na kayıtlı dağcılar, bölgeye dikkat çekmek için Van Gölü Havzası'ndaki dağlara tırmanarak kayak yaptı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bir araya gelen 7 dağcı; Bitlis, Van ve Hakkari'deki yüksek rakımlı dağlara kayak yapmak için tırmanış gerçekleştirdi.

Kayakçılar bölgeye dikkat çekmek için buluştu! Van Gölü Havzası’ndaki dağlarda kayak keyfi

5 gün süren program çerçevesinde Türkiye Dağcılık Federasyonu'na kayıtlı dağcılar, Hakkari Cilo Sıra Dağları, Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı, Çatak ilçesindeki dağlar ile Bahçesaray'da bulunan dağlara tırmanış yaptı. Dağcılar son olarak Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'na dağ kayağı tırmanışı yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü ve Süphandosd Kulübü Başkanı Adem Gül, 5 gün boyunca Van Gölü Havzası'ndaki dağlara kayakla tırmanıp kayakla iniş yaptıklarını söyledi.

FİNALİ SÜPHAN DAĞLARINDA YAPACAKLAR

Gül, "Amacımız Van Gölü Havzası'ndaki dağlara tur kayağı ile çıkıp inmek. Van Gölü Havzası'ndaki dağlara kayakla tırmanıp kayakla iniş yaptık. 5 gün süren tırmanışta ilk olarak Van'ın Çatak ilçesindeki dağlara tırmanış yapıp kaydık. Daha sonra Gevaş ilçesindeki Artos Dağı ve akabinde Hakkari Cilo Sıra Dağları'na tırmanış yaptık. Van-Bahçesaray yolundaki dağlara da tırmanış yaparak Karabet Geçidi'nden yaklaşık 8 kilometrelik bir tur yaparak Bahçesaray ilçe girişine kadar kayakla iniş yaptık. Programımızın finalinde de Süphan Dağı'na kayaklarla zirve tırmanışı yapıp tekrardan kayaklarla iniş yaptık. Amacımız, bölgeye dikkatleri çekmek. Gerçekten dağ kayağı diğer adıyla tur kayağı dediğimiz kayağın bu bölgeler için çok elverişli olduğunu göstermek. Özellikle Avrupalı turistlerin bu bölgeye ciddi anlamda ilgi duyduklarını biliyoruz. Onun için yeni rotalar, güzel keşifler ve güzergahlar için çalışıyoruz" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kayakçılar bölgeye dikkat çekmek için buluştu! Van Gölü Havzası’ndaki dağlarda kayak keyfi

Kayakçılar bölgeye dikkat çekmek için buluştu! Van Gölü Havzası’ndaki dağlarda kayak keyfi

Kayakçılar bölgeye dikkat çekmek için buluştu! Van Gölü Havzası’ndaki dağlarda kayak keyfi

Kayakçılar bölgeye dikkat çekmek için buluştu! Van Gölü Havzası’ndaki dağlarda kayak keyfi

Kayakçılar bölgeye dikkat çekmek için buluştu! Van Gölü Havzası’ndaki dağlarda kayak keyfi

Kayakçılar bölgeye dikkat çekmek için buluştu! Van Gölü Havzası’ndaki dağlarda kayak keyfi

Kayakçılar bölgeye dikkat çekmek için buluştu! Van Gölü Havzası’ndaki dağlarda kayak keyfi

Kayakçılar bölgeye dikkat çekmek için buluştu! Van Gölü Havzası’ndaki dağlarda kayak keyfi

Kayakçılar bölgeye dikkat çekmek için buluştu! Van Gölü Havzası’ndaki dağlarda kayak keyfi

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