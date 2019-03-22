Kayakla Atlama Milli Takımı, son yarış için Rusya'da

Türkiye Kayak Federasyonu bünyesindeki Kayakla Atlama Milli Takımı, FIS COC müsabakalarına katılmak üzere Rusya'ya gitti.

Milliler, sezonun son yarışı olan ve 23-24 Mart tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek FIS COC müsabakalarına katılacak. Milli kayakcılar Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet İrfan Çintımar K120 atlama rampasında müsabakalara katılacak.

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DHA