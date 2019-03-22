Kayakla Atlama Milli Takımı, son yarış için Rusya'da
Türkiye Kayak Federasyonu bünyesindeki Kayakla Atlama Milli Takımı, FIS COC müsabakalarına katılmak üzere Rusya'ya gitti.
Türkiye Kayak Federasyonu bünyesindeki Kayakla Atlama Milli Takımı, FIS COC müsabakalarına katılmak üzere Rusya'ya gitti.
Milliler, sezonun son yarışı olan ve 23-24 Mart tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek FIS COC müsabakalarına katılacak. Milli kayakcılar Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet İrfan Çintımar K120 atlama rampasında müsabakalara katılacak.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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