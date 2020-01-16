Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları’nda 446 sporcu yarıştı
Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları Erzurum Kandilli Kayak Merkezinde tamamlandı.
Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları Erzurum Kandilli Kayak Merkezinde tamamlandı. 14 kategoride 23 ilden 446 sporcunun katıldığı organizasyon 2 gün sürdü. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Federasyon Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer Nuroğlu, Refik Avşar, Süleyman Yıldırım, Haydar Çetinkaya verdi.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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