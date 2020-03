Kayaköy ve Gemiler koyları daha hassas korunacak

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kayaköy Ören Yeri ile Gemiler Koyu'nun, bölgede yaşayanları sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan doğal sit alanı olarak kesin korunacak hassas alanlar arasında gösterilen Kayaköy ile Gemiler Koyu ilçeye 10 kilometre mesafedeki Kayaköy, 97 yıl önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak da bilinen ve özellikle bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Mavi ile yeşilin buluştuğu Gemiler Koyu ise özellikle yaz aylarında sakinlik arayan turistlerin uğrak yeri oluyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, Fethiye'nin birçok noktasının kesin korunacak alan ilan edilmesi taleplerinin karşılık bulmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Fethiye'nin korunması ve ranta yenik düşmemesi için mücadele verdiklerini belirten Karaca, "Cumhurbaşkanımıza hassasiyetinden dolayı belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Daha önce de Kelebekler Vadisi kesin korunacak alan ilan edilmişti. Kayaköy ve Gemiler Koyu, tarihi ve doğal güzellikleriyle korunması gereken yerlerin başında geliyor" dedi.

Karaca, Fethiye'yi daha iyi tanıtabilmek ülke ve bölge ekonomisine katkı sunmak için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Dünyanın her yerinde Fethiye ile ilgili insanların aklında hep olumlu düşünceler olduğunu vurgulayan Karaca, "Bölgeye gelen ziyaretçilerden ilçenin tarihi ve coğrafi yapısıyla ilgili her pozitif cümleler duyuyoruz. Fethiye'ye olan ilginin devam etmesi ve sürdürülebilir turizm için belirli bölgelerin korunması gerekiyor. Yerel yönetimler olarak her zaman bu gibi kararların arkasındayız. Karardan ötürü çok mutlu olduk." diye konuştu.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Kayaköy, mübadele sürecinde Yunanistan'da karşılıklı bir Türk köyü ile yer değiştiriyor ancak Yunanistan'dan gelen Türkler, burada yaşamayı tercih etmeyince mevcut yerleşim yerleri boş kalıyor ve zamanla "hayalet köy" olarak anılmaya başlıyor.

Kaynak: İHA