Polatlı Belediyesi Ramazan ayındaKorku dolu anlar! Tek katlı ev alevlere teslim olduAtil isminin anlamı nedir, Atil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Komşuların kavgası pahalıya patladı! Kavgaya karışanlara 22 bin TL cezaÇağda isminin anlamı nedir, Çağda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bakan Çavuşoğlu'ndan Cenevre mesajı “Toplantıda düşüncelerimizi açık yüreklilikle masaya koyacağız”İzmit'te belediye personeli bulduğu 5 bin TL'yi sahibine verdiBodrum'da bulunan yavru flamingo doğal yaşam alanına bırakılacakStajlara ilişkin protokol imzalandı! Staj başlatma sınavı öncesi eğitim alacaklarBağda isminin anlamı nedir, Bağda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kayalıklar arasında sıkışan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kayalıklar arasında sıkışan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Adıyaman'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan ve her yerde aranan 81 yaşındaki kadın kayalıklar arasında sıkışmış bir şekilde bulunarak çıkarılmasının ardından götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kayalıklar arasında sıkışan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 3 gün önce Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 81 yaşındaki Hanım Bağcı'nın bulunması için jandarma ve polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Her yerde aranan yaşlı kadın, Karadağ mevkii üst kısımlarındaki kayalık bölgede kayaların arasında sıkışmış halde bulunmuştu. Jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda Hanım Bağcı, sıkıştığı kayalıkların arasından çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün boyunca kayalıkların arasında aç susuz kalan yaşlı kadın kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bağcı'nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kayalıklar arasında sıkışan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kayalıklar arasında sıkışan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kayalıklar arasında sıkışan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT