Kayalıklara çarpıp, alev alan otomobilin sürücü öldü

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Koronavirüs, Afganistan, yüz yüze eğitim ve göç tehdidi...

Öğrenciler için zil çaldı: Yüz yüze eğitim heyecanı bugün başladı!

THY'den 6 Eylül için PCR uyarısı: İç hat uçuşlarında başlıyor!

Aşısız olanlar şimdi yandınız! Her yerde PCR test sonucu istenecek! Sağlıkçılar aşılamak için sizi bekliyor