Kayalıklarda kalan inek ve buzağıyı AKUT kurtardı

AYDIN'ın Söke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan inek ve buzağı, itfaiye ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası ekibi tarafından kurtarıldı.

Söke'nin kırsal Yeşilköy Mahallesi'ndeki dağlık arazideki dik ve sarp kayalıklarda dün sabah inek ve buzağısı mahsur kaldı. Sahibi kendi imkanları ile hayvanlarını kurtaramayınca AKUT Kuşadası ekibi ve itfaiyeden yardım istedi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen AKUT ekipleri, itfaiye erlerinin de yardımıyla saatlerce kayalıklarda mahsur kalan inek ve buzağıyı halat yardımıyla ip tekniklerini kullanarak kurtardı. İnek ve buzağısına kavuşan hayvan sahibi, AKUT ekiplerine teşekkür etti.

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DHA