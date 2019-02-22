Kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi dağlık mevkisinde, 3 kişinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Bölgeye helikopterle ulaşan ekipler, sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi filmleri aratmayan bir operasyonla kurtardı. Helikoptere alınan 3 kişi, daha sonra kent merkezine götürüldü.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA