Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde çıktığı kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan oğlak, AKUT ve Jandarma ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.



Alınan bilgiye göre, Gülpınar'da küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Özcan Gür, keçi ve oğlaklarını beslemek üzere Babakale köyündeki meraya götürdü.

Burada otlayan hayvanlar daha sonra kayaklıkların bulunduğu alana geçti. Beslenmeleri tamamlanan hayvanlarını geri çağıran Gür'ün, oğlaklarından biri kayalıklarda mahsur kaldı.

Özcan Gür, hayvanlarından birinin eksik olduğunu fark etmesi üzerine durumu Ayvacık Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin kurtarma operasyonunda başarılı olamaması üzerine bölgeye AKUT geldi.

AKUT'un jandarma ekipleri ile ortak çalışmasıyla oğlak 2 gündür mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Hayvanın sahibi Özcan Gür ise oğlağının kurtarılmasının sevincini yaşayarak ekiplere teşekkür etti.





Kaynak: AA