Kayalıklardan düşen kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı (2)
Denizli'nin Pamukkale ilçesinin kırsal Bağbaşı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıktığı dağlık alanda, dengesini kaybedip, 260 metre...
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinin kırsal Bağbaşı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıktığı dağlık alanda, dengesini kaybedip, 260 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşen Esat Yoruh'un (35), cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla, sedyeyle halata bağlanıp bulunduğu yerden çıkarılan Yoruh'un cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
DHA
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