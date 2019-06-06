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  3. Kayalıklardan düşen kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı (2)

Kayalıklardan düşen kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı (2)

Denizli'nin Pamukkale ilçesinin kırsal Bağbaşı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıktığı dağlık alanda, dengesini kaybedip, 260 metre...

Kayalıklardan düşen kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı (2)

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinin kırsal Bağbaşı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıktığı dağlık alanda, dengesini kaybedip, 260 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşen Esat Yoruh'un (35), cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla, sedyeyle halata bağlanıp bulunduğu yerden çıkarılan Yoruh'un cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA

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