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  3. Kayalıklardan düşen vatandaş askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

Kayalıklardan düşen vatandaş askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kayalıklardan düşen vatandaş askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Şirvan ilçesinde kayalıklardan düşen bir vatandaşın Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Siirt Devlet Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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