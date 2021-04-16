Mekanlarda çalmaya hasret kalan müzisyenler parklarda açık hava konseri verdiEn güncel verilerle il il haftalık vaka sayısı ve tüm illerin vakalarındaki artış oranıMasum insanlar üzerinden para kazanıyorlar! Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandıZehir tacirleri polisinden dikkatinden kaçamadı! Kütahya’da 2 buçuk kilo kokain ele geçirildiBir anlık dikkatsizlik yüzünden az kalsın canından olacaktı! Dengesini kaybedip, kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldıKaragöl'ün manzarası görenleri mest ediyorSON DAKİKA! Kalabalığa ateş açıldı... Ölü ve yaralılar var"Yaşlısın, sakatlanırsın" dediler, 66 yaşında yamaç paraşütçüsü oldu! Sağlığı elverdikçe devam edecekŞOK 16 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK bu hafta efsane katalog ile karşınızda!Kıskançlık uğruna bir cana kıydı! Kız arkadaşını kıskandığı kişiyi öldürdü
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bir anlık dikkatsizlik yüzünden az kalsın canından olacaktı! Dengesini kaybedip, kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı

Bir anlık dikkatsizlik yüzünden az kalsın canından olacaktı! Dengesini kaybedip, kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşanan olayda 35 yaşındaki Cafer Karacı, kayalık bölgeden geçtiği esnada dengesini kaybederek yuvarlandı. Düşen şahıs Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Bir anlık dikkatsizlik yüzünden az kalsın canından olacaktı! Dengesini kaybedip, kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kayalıklardan yuvarlanan bir kişi, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yapraklı Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Cafer Karacı, kayalık bölgeden geçtiği esnada dengesini kaybederek yuvarlandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sarp kayalıklardan yuvarlanarak yaralanan Cafer Karacı'yı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, bölgede yaptığı çalışma sonucunda Cafer Karacı'ya kısa sürede ulaştı. Güvenlik önlemleri alınarak bulunduğu alandan çıkarılan Karacı, 112 ekiplerine teslim edilerek tedavisi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Cafer Karacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı

Kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı

Kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT