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Kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde Maral köyü şelalesi mevkiinde kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş jandarma ve 112 ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde Maral köyü şelalesi mevkiinde kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş jandarma ve 112 ekiplerince kurtarıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Maral şelalesine gezi amaçlı giden A.T. isimli vatandaş kayalıklardan düşerek yaralandı. Uzun uğraşlar sonucu A.T., bulunduğu bölgeden jandarma ve 112 ekipleri yardımıyla kurtarıldı. Yaralı olduğu öğrenilen A.T. sedye yardımıyla Borçka Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı

Kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı

Kaynak: İHA

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