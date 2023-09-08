Kayalıklardan ölümüne atlayış

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kerpe'ye tatile giden bazı vatandaşlar, metrelerce yükseklikten altı kayalıklarla dolu olan suya atlayarak adeta ölüme meydan okuyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kayalıklardan ölümüne atlayış

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kerpe'ye tatile giden bazı vatandaşlar, metrelerce yükseklikten altı kayalıklarla dolu olan suya atlayarak adeta ölüme meydan okuyor. Düzenli olarak kayalıklardan atlayan vatandaş, "Aşağı atlarken hayatınız film şeridi gibi önünüzden geçiyor. Bazen cesaretini toplayıp atlayamayan arkadaşlarımız oluyor. O arkadaşlar itfaiyenin yardımıyla indiriliyor" dedi.

Her sene binlerce turisti ağırlayan Kerpe'de bazı vatandaşlar, Kartal Kayalıkları'ndan atlayarak ölüme meydan okuyor. Yaklaşık 15 metre yüksekliğe sahip kayalığa çıkmak isteyen vatandaşlar, zorlu bir tırmanış gerçekleştiriyor. Tırmanarak inmenin mümkün olmadığı kayalıklarda vatandaşlar, ya suya atlıyor ya da itfaiye tarafından kurtarılmayı bekliyor. Kayalığın altındaki suyun içinde bulunan çıkıntılar kemik kırıklarına ve yaralanmalara sebep olabiliyor.

"Kayaya tırmandığınızda geri inme şansınız olmuyor"

Suya yüksekten atlamanın bir spor olduğunu ve eğitimsiz bir şekilde yapılan bu atlamaların ağır yaralanmalara yol açacağını belirten Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Kulübü Eğitmeni Alper Korkmaz, "Yüksekten düşme, suya atlama, kayalıklardan atlama aslında bir spor. Bunun dünyada eğitimi ve yarışları yapılıyor. Eğitimsiz bir şekilde o yükseklikten atladığınız zaman düzgün bir şekilde atlayıp suya düşseniz bile bayılmalar gerçekleşebilir. Bayılmanın devamında eğer çevrede kimse yoksa boğulmaya kadar giden kazalar gerçekleşebilir. Diğer bir şey, o bölgenin altı 3,5 metre derinliğinde. Öyle bir yükseklikten atladığınızda suyun altına vurabilir veya kayalara sürtebilirsiniz. Geçmişte kayalara çarpıp ayağını kıran, vücudunda kesikler, yırtıklar olan vatandaşlarımıza rastladık. Suyun üstünden baktıklarında insanlar bunu göremedikleri için riski de göremiyorlar. Suyun altında bulunan çıkıntılar suyun üstündekilerden daha tehlikeli. Çünkü suyun altındakileri göremiyorlar. Geçmişte hem jandarma hem zabıta hem de bizim tarafımızdan uyarılar yapıldı. İnsanlarımızın riskten hoşlandığını düşünüyorum. Çünkü o kayaya tırmandığınızda geri inme şansınız olmuyor. Mutlaka atlamanız gerekiyor. Geçmişte de atlayamayıp zar zor indirdiğimiz vatandaşlar oldu" dedi.

"Cesareti olmayan kimse yukarı çıkmasın"

Kayalıklardan atlayabilmek için düzenli olarak Kerpe'ye geldiklerini söyleyen Behçet Baştürk, "Yılda 3-4 defa buraya atlamak için geliyoruz. Sırf bu kayalar için geliyoruz. Müptelası olduk gibi bir şey. Birazcık korku var. Adrenalini içinizde hissediyorsunuz. Kayalara çıktığınızda çok yüksek olduğunu fark ediyorsunuz. Aşağı atlarken hayatınız film şeridi gibi önünüzden geçiyor. Bazen cesaretini toplayıp atlayamayan arkadaşlarımız oluyor. O arkadaşlar itfaiyenin yardımıyla indiriliyor. İlk çıktığımda birazcık korktum. Yukarıdan görünüşü gerçekten yüksek ama bir kere atladıktan sonra devamı geldi. Atlamasını bilmeyen, cesareti olmayan kimse yukarı çıkmasın" diye konuştu.

"Aşağı atlarken yol bitmedi"

Kerpe'ye tatile gelen ve kayalıklardan atlamanın korkutucu olduğunu belirten Yusuf Ortakçı ise "Biz arkadaşlarla yukarıdan atlayanları izliyorduk. Gaza geldik atlayabilir miyiz diye. Yukarı tırmanıp aşağıya bakınca işin rengi değişti. Aşağıdan bakıldığı gibi olmuyormuş. Atlamaktan vazgeçtik fakat aşağıda inemediğimiz için biraz bekledik. Kayalardan inmesi de zor. Aşağı inmeye çalışırken ayağınız kayar düşersiniz. Başka yol bulamadık atladık. Aşağı atlarken yol bitmedi. Ben gözlerimi kapattım. Düşüyorum fakat bir türlü suya inemedim. Havada asılı kaldığımı falan düşündüm. O derece yüksek bir kayalık. Bir kere daha atladık ama bu defa korkmadan direkt kendimi suya bıraktım" ifadelerini kullandı.

Kayalıklardan ölümüne atlayış

Kayalıklardan ölümüne atlayış

Kayalıklardan ölümüne atlayış

Kayalıklardan ölümüne atlayış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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