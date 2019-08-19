Kayalıkların can aldığı Yahyalı'da önlem alındı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde dün sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle Divriği kayalıklarından kafasına düşen kaya parçası sonucu Halil Özcan'ın hayatını kaybettiği bölge, Belediye ekipleri tarafından şeritle kapatıldı.

Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yakınında bulunan Güney Şelaleri'nin bulunduğu dağlık arazide, aşırı yağış nedeniyle yol üzerine düşen kaya parçalarından birinin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Halil Özcan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri de vatandaşların kayalıkların yeniden düşme ihtimaline karşı yola çektiği şeritle giriş-çıkışlara engel oldu.

Olayın gerçekleştiği Büyükçakır Mahallesi sakinlerinden Mustafa Ekizoğlu, Divriği kayalıklarından kopan parçanın düşmesi sonucu genç bir kızın yaşamını yitirdiği belirterek, "Hiçbir şey insan canından daha değerli değildir. Yetkililer burayla ilgili gerekli önemleri alsın" dedi.

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DHA