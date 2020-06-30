Kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni bulundu!
Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Acı haber arama çalışmalarının 4. gününde geldi. İkranur Tirsi evinin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında ölü bulundu.
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30 Haziran 2020 Salı 17:53
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