Kaybolan 9 küçükbaş hayvanını jandarma buldu

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Mukaddes Uzun'un kaybolan 9 küçükbaş hayvanı, jandarma ekiplerince bulundu.

Karakoçan ilçesine bağlı Gündeğdi köyünde yaşayan Mukaddes Uzun, gece yarısı kontrol ettiği ağılındaki 9 küçükbaş hayvanı göremeyince çalındığını düşünüp, jandarmayı aradı.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri de il genelindeki bütün yolları kontrol altına aldı. Ayrıca bölgede araştırma başlattı. Yapılan 9 saatlik arama sonucunda küçükbaş hayvanlar, köyden 6 kilometre uzaklıktaki meşelik alanda bulundu.

Uzun, hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: DHA