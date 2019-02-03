Kaybolan alzheimer hastası yaşlı adamı bulabilmek için köpeğine GPS cihazı takıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 41 gün önce evinden gece saatlerinde ayrılan ve geri dönmeyen 81 yaşındaki alzheimer hastası Mehmet Güler'i arama çalışmaları devam ediyor. Yaşlı adam ile aynı gün ortadan kaybolan ve eve geri gelen Güler'in köpeğinin aileye işaretler verdiği iddiası üzerine AFAD ekipleri, köpeğe GPS cihazı taktı.

Adapazarı Çelebiler Mahallesi'nde 23 Aralık 2018 gecesi ayrıldığı evine dönmeyen ve o günden itibaren başlatılan arama çalışmalarında kendisinden bir haber alınamayan 81 yaşındaki alzheimer hastası Mehmet Güler'in bulunması için çalışmalar sürüyor. 41 gündür tüm ihbarları değerlendiren ekipler, Güler'in kaybolduğu Çelebiler Mahallesi'nden başlayan çalışmalara belirli aralıklarla devam ediyor. Yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Mehmet Güler'in kayıplara karışan köpeği bir süre önce eve geri döndü. Güler'in ailesi, köpeğin kaybolan adamı bulduğunu iddia etti.

Bu durum üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, yaşlı adamın bulunması için köpeğe GPS cihazı yerleştirdi. Ekipler, köpeğin hareketlerini takip ederek günlerdir eve dönmeyen yaşlı adamı bulabilmek için başlattığı teknik çalışmada; köpeğin gittiği bölgelerin haritasını çıkararak bu bölgelerde çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: İHA