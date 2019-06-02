Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Malatya'da bir çiftçiye ait kaybolan 9 adet büyükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Battalgazi ilçesi Üzümlü Mahallesinde Bayram Toksöz'e ait 9 adet büyükbaş hayvan, otlatılmak için bırakıldığı arazide kaybolunca durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma ile gece yarısı kaybolan hayvanları bölgeye 9 kilometre uzaklıkta buldu. Hayvanlarına kavuşan çiftçi jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: İHA