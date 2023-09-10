Kaybolan küçük Meryem termal kamera ile bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün akşam kaybolan 2,5 yaşındaki kız, gece boyunca devam eden termal kamera destekli aramaların ardından bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kaybolan küçük Meryem termal kamera ile bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün akşam kaybolan 2,5 yaşındaki kız, gece boyunca devam eden termal kamera destekli aramaların ardından bulundu. Yaklaşık 13 saat süren çalışmanın sonuç vermesiyle küçük kızın ailesinin endişeli bekleyişi yerini mutlu sona bıraktı.

Olay, İslahiye'nin kırsal Örtülü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2,5 yaşındaki yabancı uyruklu Meryem Hasan, akşam saatlerine doğru ailesi biber tarlasında çalışırken bir anda ortadan kayboldu. Ailesi ve çevredeki vatandaşların arama çalışmaları sonuç vermeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Termal kamera, dron ve 200 kişilik ekibin çalışması mutlu sonla bitti

İhbar üzerine olay yerine Gaziantep AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve Anda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Toplam 200 kişilik uzman ekibin dron ve termal kamera destekli çalışmaları neticesinde 2,5 yaşındaki Meryem Hasan, biber tarlasında sağlıklı bir şekilde bulundu. Küçük kızı arama çalışmaları ve bulunma anları ise termal kamera ve dron kameralarına yansıdı. Yaklaşık 13 saat sonra bulunan küçük Meryem'in ilk isteği ise su oldu.

Biber tarlasında bulunan küçük çocuk, olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan ve tedbir amaçlı hastanede bekletilen küçük Meryem, gece boyunca endişeli bir şekilde kendisinden haber bekleyen annesi ve babasıyla hastanede buluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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