  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Kaybolan üniversiteli genç kızdan acı haber!

Kaybolan üniversiteli genç kızdan acı haber!

Ailesinin kendisinden haber alamadığı için kayıp ilanı verdiği İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'den acı haber geldi. Genç kızın cansız bedeni Samatya Sahili'nde bulundu.
03 Ocak 2020 Cuma 16:15

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Kaybolan üniversiteli genç kızdan acı haber!
Kaybolan üniversiteli genç kızdan acı haber!
Yüzüne demir saplandı! Ölümün kıyısından zor döndü
Yüzüne demir saplandı! Ölümün kıyısından zor döndü
Hatay'da taciz iddiasıyla 16 yaşındaki genci dövme videosu büyük tepki topladı
Hatay'da taciz iddiasıyla 16 yaşındaki genci dövme videosu büyük tepki topladı
İran'da ABD'ye karşı protestolar başladı
İran'da ABD'ye karşı protestolar başladı
İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı! 3 üst düzey 211 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı! 3 üst düzey 211 terörist etkisiz hale getirildi
Konya'da arabasının lastikleri çalınan emekli adam isyan etti
Konya'da arabasının lastikleri çalınan emekli adam isyan etti
Mersin'deki coşkulu kutlamalar renkli görüntülere vesile oldu
Mersin'deki coşkulu kutlamalar renkli görüntülere vesile oldu
Sarıyer'de korkunç kaza! Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı
Sarıyer'de korkunç kaza! Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı
Trablus'un tek sivil havalimanı uçuşları durdurdu!
Trablus'un tek sivil havalimanı uçuşları durdurdu!
Mukteda es-Sadr'dan özel hamle: ''Mehdi Ordusu''
Mukteda es-Sadr'dan özel hamle: ''Mehdi Ordusu''