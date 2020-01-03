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Kaybolan üniversiteli genç kızdan acı haber!
Kaybolan üniversiteli genç kızdan acı haber!
Ailesinin kendisinden haber alamadığı için kayıp ilanı verdiği İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'den acı haber geldi. Genç kızın cansız bedeni Samatya Sahili'nde bulundu.
03 Ocak 2020 Cuma 16:15
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