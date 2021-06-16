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  3. Kaybolduğu yeni eşini bulmaya çalışırken ! eski eşini öldürdüğü ortaya çıktı

Kaybolduğu yeni eşini bulmaya çalışırken ! eski eşini öldürdüğü ortaya çıktı

Esra Erol'un programına başvuran Ayşe ipek isimli kadın aile faciasını gün yüzüne çıkardı. Programda baskıya dayanamayan İpek, "Oğlum, babasını öldürmüş. Ben sonra öğrendim" dedi.

Kaybolduğu yeni eşini bulmaya çalışırken ! eski eşini öldürdüğü ortaya çıktı

Ayşe İpek, yeni eşi Ayhan İpek'i aramak için Esra Erol’a katılmıştı. Konuşmalar sırasında eski eşinin intihar ettiğini söyleyen Ayşe İpek’in bir tanıdığı arayarak ölen kocasının intihar etmediğini, Ayşe İpek’in ve oğullarının kocasını öldürdüğünü söyledi.

Kaybolduğu yeni eşini bulmaya çalışırken, eski eşini öldürdüğü ortaya çıktı !

Bu hafta Esra Erol'un programına çıkan Ayşe İpek isimli kadın, gözyaşlarına boğularak yuvasını kurtarmak için yardım istedi. Ancak canlı yayına gelen ihbar telefonunda Ayşe İpek'in ilk eşini öldürüldüğü iddia edildi. Programın başında eşinin yaşadığını söyleyen kadın, ihbarlardan sonra "Eşim gittiği kadınlardan hastalık kapınca tüfekle kendini öldürmüş" dedi. Art arda gelen telefonlardan sonra daha fazla dayanamayan Ayşe İpek, her şeyi anlattı.

Kaybolduğu yeni eşini bulmaya çalışırken, eski eşini öldürdüğü ortaya çıktı !

İDDİAYI KESİN BİR DİLLE YALANLADI 

Ayşe İpek'in ilk eşinin yeğeni, telefonla canlı yayına bağlanarak İpek ile oğlunun cinayet işlediğini iddia etti. İddiayı kesin bir dille yalanlayan Ayşe İpek, gelen soruların ardından her şeyi itiraf etti. Ayşe İpek, oğlunun kocasını bir kavga sırasında vurarak öldürdüğünü anlattı.

Kaybolduğu yeni eşini bulmaya çalışırken, eski eşini öldürdüğü ortaya çıktı !

Olay yerinde kendisinin bulunmadığını ve suçunun olmadığını söyleyen Ayşe İpek, "Oğlum, kayınpederim ve kocam varmış. Bir tartışma olmuş ve oğlum orada babasını öldürmüş. Ben o sırada bahçedeydim. Kayınpederim de olay sonrası oğluma yardım etmiş" dedi. İddiaların odağındaki Ayşe İpek, oğlunun cinayet işlediği için hapiste olduğunu da açıkladı.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA TÜFEKLE VURDU İDDİASI

Canlı yayına bağlanan köylülerden biri, Ayşe İpek'in kocasının bizzat kendisinin öldürdüğünü ileri sürdü. Cinayetle ilgili konuşan kişi, İpek'in önce eşini bıçakladığını sonra da tüfekle vurduğunu iddia etti.

YENİ EŞİ DUYDUKLARINA İNANAMADI

Ayşe İpek'in eve geri dönmesini istediği için canlı yayına çıktığı eşi Ayhan Bey ise duydukları karşısında adeta şoke oldu.

Kaybolduğu yeni eşini bulmaya çalışırken, eski eşini öldürdüğü ortaya çıktı !

Yaşananlardan haberdar olmadığını belirten Ayhan Bey, "Bunları şu an duyuyorum, keşke öğrenmeseydim" ifadelerini kullandı. Canlı yayında fenalaşan Ayhan Bey, can güvenliğinden şüphe ettiğini söyledi

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