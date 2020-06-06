Kaybolduktan 18 gün sonra bulunan genç kız 2. kez yeniden kayboldu!

2.kez ortadan kaybolan torununu arayan 61 yaşındaki Ayşe Yıldırım, yetkililere seslenerek, “ne olur bana yardım edin. Torunumu bulun” diyerek yardım istedi.

2.KEZ YENİDEN KAYBOLDU

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi'nde ikamet eden lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, 'Markete gidiyorum' diyerek, evden çıkmış, Ancak geri dönmemişti.Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis, Özyurt'u kaybolduktan 18 gün sonra bularak, 29 Nisan'da ailesine teslim etmişti.

Ancakgenç kız, 14 Mayıs gecesi yeniden kayboldu.

ANNEANNESİ DEDİKTİF GİBİ İZİNİ BULDU

Anne Meral Özyurt, kızının, birileri tarafından zorla tutulduğunu öne sürerken pazarcı anneanne Ayşe Yıldırım, dedektif gibi iz sürerek, bir haftada torununun izini buldu. Torununun arkadaşlarını tek tek telefon arayan anneanne Yıldırım, Hayriye Nur'un C.B. (28) isimli bir genç ile görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine anneanne kendi çabalarıyla C.B.'nin yaşadığı adresi de saptadı. Hemen adrese gitti.

NE OLUR BANA YARDIM EDİN!

Adrese giden Ayşe Yıldırım bundan sonra yaşadıklarını ise şöyle anlattı

“Komşular, C.B.'nin torunumu sürekli dövdüğünü anlattı. 'Neden polise haber vermediniz?' diyerek sitem ettim. Korktukları için polise ihbar edemediklerini söylediler. Kapıyı çaldığımda karşıma C.B.'nin babası olduğunu öğrendiğim S.B. çıktı. Bu kişiye, '54 yaşındasın, 16 yaşındaki çocuğu nasıl tutarsın?' dedim. 'Tutarım' dedi. Ağladım, yalvardım. Çocuğumu göstermesini istedim ama bana göstermeyeceğini söyledi. Hatta Adanalı olduğunu, torunumu 18 yaşını doldurana kadar alıkoyacağını belirtti. Neden 18 yaşının doldurmasını bekliyor, onu da anlamadım. Adli makamlara şikayet ettim. Ama sonra ortadan kayboldular."

Torununun ne amaçla alıkonulduğunu bilmediğini söyleyen Yıldırım, “Polislerimiz inşallah kısa zamanda torunumu bulurlar. Yardım bekliyorum. Yetkilere sesleniyorum; 16 yaşındaki bir kız çocuğu 54 yaşındaki bir adamın yanında. Ne olur bana yardım edin" diye konuştu.