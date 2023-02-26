Kayden Francis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayden Francis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kayden Francis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kayden Francis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kayden Francis 10 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kayden Francis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 17 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Kayden Francis'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kayden Francis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kayden Francis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kayden Francis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kayden Francis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ekim 2020 yılında Chippa United

Kayden Francis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kayden Francis şuan Chippa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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