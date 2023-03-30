Kayganlaşan yol kazaya yol açtı! Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölüler ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza saat 05.20 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi, Akmeşe mevkiinde yaşandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Şanlıurfa’dan Trabzon’a seyir halindeki Fatih Ö., hakimiyetindeki 61 S 1236 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Sağlık ekipleri kazada 2 kişinin öldüğünü, 25 kişinin ise yaralandığını belirledi. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay mahallinde çalışmalarını sürdürürken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.