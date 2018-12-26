Kayganlaşan yolda otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kar yağışının yoğun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kar yağışının yoğun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avdanlı mevkisinde kar yağışının yoğun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı. Aracın içerisinde bulunan 3 kişi ise yaşamını yitirdi.
Kaynak: İHA
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