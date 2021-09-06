Kayganlaşan zeminde zincirleme kaza: 4 yaralı

Derince D100 karayolu İstanbul yönünde gerçekleşen kaza sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde hakimiyetini kaybeden servis minibüsü takla atarak ters döndü.

Sürücünün, Derince tünelinde ters yöne dönmesiyle gerçekleşen kazada 16 araç birbirine girdi. 4 kişinin yara aldığı kazada diğer kazazedeler güvenlikleri için yol kenarında beklediler.

Olay yerine kısa süre içinde gelen ambulans ekipleriyle birlikte yaralılar hastaneye sevk edildi.

"TIR SÜRATİNİ ALAMADI"

Kazanın hızdan ve süratten meydana geldiğini belirten Gökmen Kahraman adlı vatandaş, "Önümdeki tır süratini alamadı taksiye vurdu ondan sonra bütün arabalar birbirine girdi. En son gelen tırda biçe biçe gitti. Hem yağışın etkisi var hem de süratliydi. Önce taksiye vurdu sonra servis minibüsüne, ondan sonra arkadan gelen tırda biçe biçe gitti." dedi.

Trafiğe kapanan D100 İstanbul istikametinde yoğun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmasıyla yolu kapayan araçlar kaldırıldı.