Kayhan, "Halkımız 15 Ekim’den sonra balığı daha ucuz yiyecek"

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, 15 Ekim'den sonra balık fiyatlarında düşüş olmasını beklediklerini belirterek halkın daha ucuz balık yiyeceğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Kayhan, "Halkımız 15 Ekim’den sonra balığı daha ucuz yiyecek"

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, 15 Ekim'den sonra balık fiyatlarında düşüş olmasını beklediklerini belirterek halkın daha ucuz balık yiyeceğini ifade etti.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, 1 Eylül'de başlayan av sezonunu değerlendirdi. Kayhan, avlanan hamsi ve palamudun yem balığı olarak tabir edildiğini ifade ederek 15 Ekim'den havaların da soğumasıyla birlikte avlanmaların artabileceğini ifade etti. Halkın da böyle daha ucuza balık yiyebileceğini belirten Başkan Kayhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2023-2024 sezonunda kıyı balıkçılığı açısından zayıftı. Kıyı balıkçılığı açısından palamut avcılığı başladı. Endüstriyel balıkçılık açısından da hamsi var. Hamsi yakalandı ama yeterli düzeyde değil. 3 gündür balıkçılarımız çok güzel palamut yakalıyor. Akşamları çıkan balıkçılarımız 150 kasa palamut yakalıyorlar. Bir haftadır poyraz rüzgarı var. Maalesef balığın havalanmasına engel oluyor. Daha sonra havalar güzel olacak. Halkımız kıyı balıkçılarımız palamudu yakaladığı sürece ucuza yiyecekler. Ekim ayında daha lezzetli ve daha gelişmiş göreceğiz. Kıyı balıkçılarımız bir kaç gündür havalardan memnunlar. En azından palamut yakalamaya başladılar. Halkımıza yansıması için endüstriyel olarak yakalanması gerek. Esas hamsinin zamanı Ekim 15. Ekim 15'den sonra palamut olur. Daha ana balık yakalanmadı. Yakalanan yem balığı. Daha ana balık yakalanınca halkımız hamsiyi de palamudu da daha ucuz yiyecek. Önümüzdeki Ekim ayın da kestane karası fırtınasından sonra balık daha da bol olacak. Umudumuz hamsi ve çinakop."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Asya’nın anahtarı Singapur
Asya’nın anahtarı Singapur
İslam Memiş'ten çok kritik gram, çeyrek altın, Dolar ve Euro açıklaması! Tarih verdi uyardı ''Önleminizi alın''
İslam Memiş'ten çok kritik gram, çeyrek altın, Dolar ve Euro açıklaması! Tarih verdi uyardı ''Önleminizi alın''
Van’da fuarlar çadırlardan uluslararası arenaya taşındı
Van’da fuarlar çadırlardan uluslararası arenaya taşındı
Son Haberler
Dilencilikte çığır açan "Oscarlık" oyunculuk kamerada
Dilencilikte çığır açan "Oscarlık" oyunculuk kamerada
Japonya Büyükelçisi Korkut Güngen Türk-Japon ilişkilerini değerlendirdi
Japonya Büyükelçisi Korkut Güngen Türk-Japon ilişkilerini değerlendirdi
Tarihi evler çöküyor, mahalle halkı hayatından endişe ediyor
Tarihi evler çöküyor, mahalle halkı hayatından endişe ediyor
Kars’tan Edirne’ye kadar plastik atık toplayacaklar
Kars’tan Edirne’ye kadar plastik atık toplayacaklar
Su ürünlerinde Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’nın anahtarı Singapur
Su ürünlerinde Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’nın anahtarı Singapur
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
TOKİ Menteşe 3. etap sosyal konutların temel inşaatı tamamlanıyor
TOKİ Menteşe 3. etap sosyal konutların temel inşaatı tamamlanıyor
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
İslam Memiş'ten çok kritik gram, çeyrek altın, Dolar ve Euro açıklaması! Tarih verdi uyardı ''Önleminizi alın''
İslam Memiş'ten çok kritik gram, çeyrek altın, Dolar ve Euro açıklaması! Tarih verdi uyardı ''Önleminizi alın''
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
Elma üreticilerinin başı ‘kara leke’ ile dertte
Elma üreticilerinin başı ‘kara leke’ ile dertte
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
Bursa Büyükşehir’den istihdam artışı için yeni yol haritası
Bursa Büyükşehir’den istihdam artışı için yeni yol haritası
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!