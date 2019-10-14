BİLECİK (AA) - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Ahlat Doğa Severler Derneğince hazırlanan, Bilecik Valiliği, Ahlat ve Söğüt Kaymakamlıkları tarafından yürütülen "Kayı Boyu'nun Ahlat'tan Söğüt'e Yolculuğu Projesi" kapsamında Ahlat'tan bir grup konuk, Bilecik'e geldi.

Proje katılımcıları Yaşayan Kent Müzesi, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret etti.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde konuklar ile bir araya gelen Vali Bilal Şentürk, Ahlat'ın önemli ve özel bir yer olduğunu söyledi.

Vali Şentürk, şöyle konuştu:

"Anadolu'nun giriş kapısı Ahlat ile Bilecik'in, Söğüt'ün bağlarını daha güçlü kılmamız, diri tutmamız gerekiyor. Zaman zaman güçlendiği, zaman zaman paslandığı olmuş olabilir ama bu bağları artık diriltmemiz lazım. İki halkayı, iki yakayı birbirine sağlam bağladığımız zaman Anadolu, bu vatan güvendedir demektir. Ahlat'ı Bilecik'te, Bilecik'i de Ahlat'ta yeni kuşaklara anlatmamız ve tanıtmamız gerekir. Ahlat'ta yakılan meşaleyi söndürmemek bizim görevimiz. İşte o meşalenin önümüzü aydınlatması, neslimizin önünü aydınlatması sürecini biz hala yaşıyoruz ve yaşatmaya devam edeceğiz. Burası da dirilişin, kurtuluşun kenti, Şeyh Edebali'nin, Ertuğrul Gazi'nin cihan imparatorluğunun temellerini attıkları kent. Görevimiz ve sorumluluğumuz büyük. Bunu hep beraber ve Bilecik'te de tarihimize sahip çıkarak, bu mirası geleceğe taşıyarak gerçekleştireceğiz."

Konuk heyet, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde alp kıyafetleriyle ''saygı nöbeti'' tutan askerlerin seremoniyle gerçekleştirdiği nöbet değişimini de izledi.

Kaynak: AA