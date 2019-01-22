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  3. Kayığı devrilen balıkçının cesedine ulaşıldı

Kayığı devrilen balıkçının cesedine ulaşıldı

Edirne'nin İplasala ilçesinde baraj gölünde kayığının batması sonucu kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı.

Kayığı devrilen balıkçının cesedine ulaşıldı

Edirne'nin İplasala ilçesinde baraj gölünde kayığının batması sonucu kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı.

Koyuntepe köyü yakınlarındaki balık avlamak için baraj gölüne açılan Esat Akbaş ile Nevzat Güneş, içerisinde bulundukları kayığın alabora olması sonucu suya düşmüş, Nevzat Güneş diğer balıkçılar tarafından kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Tekirdağ Deniz Polisi su altı arama ekibi, kaybolan diğer balıkçı Esat Akbaş'ı arama çalışmalarını gün boyu sürdürdü. Yapılan çalışmalar sonucu akşam saatlerinde Esat Akbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Akbaş'ın cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA

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