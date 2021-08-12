Kayınvalidesini gözünü kırpmadan öldürdü!

Denizli'nin Honaz ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Eşi ile yaşadığı sorunlardan dolayı kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) suçlayan zanlı Aydın A. eşiyle problemlerini çözmek için kavınvalidesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki evine gitti. Konuşmalar istediği gibi devam etmeyince sinirlenen zanlı'nın gözü döndü.

Hararetli konuşmalar ve seslerin yükselmesiyle silahını çıkarıp kayınvalidesini 2 başından 1 göğsünden vuran zanlı sebebiyle, Sultan Duran hayatını kaybetti. Olay esnasında kurşunlardan biri sekerek Aydın A.'nın 3 yaşındaki oğluna isabet etti. Hafif yaralanan çocuk tedavi altına alındı. Kayınvalidesini öldürüp ortadan kaybolan zanlı polis ekiplerinin etraflıca aramaları sonucu yakayı ele verdi.

Çalışmalarını derinlemesine yapan ekipler Aydın A.’yı yakın bir semtte tutukladı. Yakalanan zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkarıldığı sırada "pişman mısınız?" sorusuna ise Aydın A., “Pişmanım tabi, namus davası nedeniyle yaptım” dedi.