Kayınbiraderini öldüren enişte adliyede

Sivas'ta dün kayınbiraderini sokak ortasında tabancayla üç el ateş ederek öldüren enişte emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Halil Rıfat Paşa Mahallesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi S.D. kültür merkezi önünde alacaklı olduğu kayınbiradeni Murat Çalışkan (32) ile karşılaştı. Burada kayınbirader ve enişte arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. S.D yanında bulunan tabancayla kayınbiraderine üç el ateş etti. Başına, koluna, ve eline isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çalışkan, ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabaha karşı hayatını kaybetti. Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı emniyette verdiği ifadesinde cinayeti alacak yüzünden işlediğini ifade etti. Öte yandan S.D'nin eşi ile ayrılma aşamasında olduğu, ayrılmayı destekleyen kayınbiraderi ile bu nedenle aralarında husumet bulunduğu ileri sürüldü.

Kaynak: İHA