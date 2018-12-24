Kayınbiraderini öldüren polis tutuklandı

Şanlıurfa'da tartıştığı kayınbiraderini silahla vurarak öldüren polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubatlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan M.E.B., Suruç ilçesinde tartıştığı öğretmen olan kayınbiraderi Mehmet Doğan'ı silahla vurarak ağır yaraladı. Olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru ise evine giden meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis memurunun mesleğe bir yıl önce başladığı ve 4 ay önce evlenerek eş durumundan Ankara'dan memleketi Şanlıurfa'ya geldiği, eşinin de öğretmen olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA