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  3. Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu (2)

Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu (2)

Kırıkkale'de tartışma yaşadığı damadı Ziya E., tarafından pompalı tüfekle vurulan Abdullah Ürkmez, tedavi altına alındığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu (2)

HAYATINI KAYBETTİ

Kırıkkale'de tartışma yaşadığı damadı Ziya E., tarafından pompalı tüfekle vurulan Abdullah Ürkmez, tedavi altına alındığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bu arada olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan Ziya E., emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

DHA

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