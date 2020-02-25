İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kayıp 3 genç kız için emniyete ihbar yağıyor (2) 

Kayıp 3 genç kız için emniyete ihbar yağıyor (2) 

Isparta'daki evlerinden çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisi Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), İzmir'in Konak ilçesinde, bulundu.

Kayıp 3 genç kız için emniyete ihbar yağıyor (2) 

KONAK'TA BULUNDULAR

Isparta'daki evlerinden çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisi Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), İzmir'in Konak ilçesinde, bulundu. Polis, üç kızı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürürken, sorgularının sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Kaynak: DHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT