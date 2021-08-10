Kayıp 3 kız çocuğu bulundu. Kore'ye gitmek için evden çıkmışlar!

Evden piknik yapmak için çıkan Eslem Tuana Yüksel(15), Efsa Yüksel(13) ve Nazar Memiş(11) 'e aileleri ulaşamamış, kız çocuklarından haber alınamayınca polise haber verilmişti. 3 kız çocuğu Arnavutköy Çocuk Büro Amirliği'nde ailelerine teslim edildi.

Kore' ye gitmek için evden çıkmışlar!

Hadımköy'de evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) dün akşam saatlerinde kayıplara karıştı. Üç kız çocuğu'dan haber alınamayınca aileleri, çevredekiler ve polis tarafından her yerde arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kızları bulmak için özel ekip kurdu. Özel ekibin arama çalışmaları sonucu 3 kız akşam saatlerinde, Avcılar ile Küçükçekmece arasında bir parkta bulundu.Kızlar,Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. 3 kızın Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenildi. Sarılmayı bekliyorum!

Anne Semra Yüksel "Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde. İnşallah, artık sarılmayı bekliyorum. Söz veriyorum onları tatile götüreceğim. Çok sevinçliyim. Ben onları eğlendireceğim. Ben götüreceğim tatile. Gelsinler yeter ki, gelsinler. Sabahtan beri bu Toki halkını, çevresini didik didik aradılar, tanıdık, tanımadık herkese çok teşekkür ederim" dedi

Söyleyecek bir şey bulamıyorum, çok mutluyum!

Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Çok sevinçliyiz. diyecek bir şey bulamıyorum. Hislerimi bilmiyorum. Sadece sarılmak istiyorum. Son 24 saatte yaşadıklarımı hatırlamıyorum" dedi.

Çocukların Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde pedagog ve avukat eşliğinde ifadeleri alındı. Buradaki işlemlerinin ardından çocuklar ailelerine teslim edildi.